В деле Манафорта расследуют отмывание денег соратниками Путина - СМИ

Федеральное бюро расследований США в рамках дела в отношении экс-советника президента Дональда Трампа Пола Манафорта расследует возможное отмывание денег соратниками российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает The Guardian ссылаясь на собственные источники.

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В частности сообщается, что ФБР обратилось к правительству Кипра с просьбой предоставить финансовую информацию о ликвидированном банке FBME, который использовался близкими к президенту РФ русскими и был обвинен правительством США в отмывании денег.

Бюро заинтересовалось банком FBME, поскольку Кипр стал объектом расследования предполагаемого заговора между президентской кампанией Трампа и Кремлем, которое ведет специальный советник ФБР Роберт Мюллер.

"Один из источников сообщил, что запрос связан с проверкой Мюллером Пола Манафорта, бывшего управляющего кампанией Трампа, которому было предъявлено обвинение в октябре", - говорится в сообщении.

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В свою очередь FBME решительно отрицает обвинения в том, что он является каналом для отмывания денег и другой преступной деятельности.

Как сообщал УНИАН, дело Манафорта является частью расследования специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера о вероятном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, чтобы склонить их результат в пользу Трампа.

По обвинению Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, отмечается, что Манафорт и его бизнес-партнер Гейтс за сотрудничество с окружением Януковича получили десятки миллионов долларов. В частности, между 2006 и 2015 годами они выступали как незарегистрированные агенты правительства Украины, политических сил Партии регионов и «Оппозиционного блока».

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Манафорт и Гейтс перечислили миллионы долларов полученных выплат иностранным компаниям и на банковские счета, открытые ими и их сообщниками в ряде стран, и в частности, на Кипре, Сент-Винсенте и Гренадинах и на Сейшелах. Они скрыли существование иностранных компаний и банковских счетов, постоянно неправильно сообщая в своих налоговых документах, что они не имеют иностранных банковских счетов.

Только обвинения в сговоре с целью отмывания денег влечет за собой наказание до 20 лет лишения свободы. Манафорт и Гейтс 2 ноября появились в суде в Вашингтоне. Они находятся под домашним арестом с определенными размерами залога в сумме 10 млн долларов и 5 млн долларов соответственно. В судебном решении отмечается, что они не должны вносить залог, если только не нарушат требованию являться в суд или другие требования.