Спецпрокурор Мюллер уже собрал более 400 тысяч документов в деле Манафорта

Спецпрокурор Роберт Мюллер собрал более 400 тысяч документов по делу экс-руководителя президентской кампании Дональда Трампа Пола Манафорта и его бизнес-партнера Рика Гейтса, сообщает ТСН.uа.

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"Команда следователей Мюллера сделала копии содержимого мобильных телефонов и жестких дисков, оформили 15 ордеров на обыск и иных запросов в рамках расследования по экс-руководителю кампании Трампа и его заместителю", - говорится в сообщении сообщении.

Данные о том, какие файлы были оформлены в рамках следствия, содержатся в новом судебном представлении со стороны офиса спецпрокурора.

Напомним, что бывшему пиарщику Януковича и экс-руководителя избирательного штаба Дональда Трампа предъявлено 12 обвинений. Главные - заговор против Соединенных Штатов, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и лживые показания. Полу Манафорту может грозить до 80 лет заключения.

Манафорту пришлось подать в отставку с поста главы предвыборного штаба Трампа в августе 2016 года на фоне скандала, разгоревшегося после публикации в The New York Times. Газета написала о подробностях его деятельности в Украине. Манафорт работал советником президента Украины Виктора Януковича, бежавшего в Россию после Революции достоинства в феврале 2014 года.

Также выяснилось, что в Партии регионов была "черная бухгалтерия". Среди получателей наличных прозвучала и фамилия Манафорта.