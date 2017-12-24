В Альпах спасли более сотни туристов, которые застряли на канатной дороге

По меньшей мере 100 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте Шамрус во французских Альпах. В 15:00 по местному времени в воскресенье, 24 декабря, канатная дорога остановилась.

Спасатели применили вертолеты, чтобы вызволить людей, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на французские СМИ.

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По данным местного вещателя France Bleu Isere, количество туристов, которые застряли, составляет от 150 до 160 человек.

Спасательная операция была осуществлена без проблем благодаря хорошей погоде, однако перед спасением людям пришлось просидеть в кабинах около часа. Причина нарушения работы канатной дороги остается неизвестной, пишет информагентство dpa.

Всего, на этой канатной дороге работает 70 кабин, каждая из которых рассчитана на транспортировку 10 человек.