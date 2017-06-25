На популярном горнолыжном курорте в Индии на канатной дороге упала кабина, есть погибшие

Семь человек погибли в результате падения кабины канатной дороги на популярном горнолыжном курорте на севере Индии, сообщает газета India Today.

Кроме того на месте происшествия около ста человек ожидают эвакуации. Сообщается, что из-за сильного ветра дерево упало на трос канатной дороги, в результате чего кабина рухнула на землю.

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Среди погибших - семья из четырех человек и их гид. Сообщается, что сейчас проводится операция по спасению людей, находящихся в других кабинах. Гульмарг – популярный горнолыжный курорт в Гималаях в штате Джамму и Кашмир.

Как сообщал УНИАН ранее, из-за сильных ливней в Гватемале сошли оползни горных пород, в результате которых погибли не менее 11 человек.

Сошли оползни в городе Сан-Педро-Солома департамента Уеуетенанго. Отмечается, что в городе под массами горных пород оказались здания и автомобили, большинство погибших - это пассажиры одного автобуса. Сейчас на месте ведутся поисково-спасательные работы.