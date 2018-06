Тысячи сербов протестуют против избрания президентом страны Вучича (фото, видео)

В Сербии во вторник, 4 апреля, прошли протесты против избрания президентом страны действующего премьер-министра Александара Вучича. В протестных акциях участвовали тысячи людей, преимущественно молодых, передает Balkan Insight.

Самые крупные демонстрации состоялись в Белграде, Нови-Сад, Ниши и Крагуеваце. Протестующие, в основном молодые люди, которые не предъявляли особых требований, но протестовали против того, что они называют "диктатурой" после победы действующего премьера Александара Вучича на президентских выборах.

Centar Niša, od do Suda Ureda, je ulica zatvoren za saobraćaj dok traju protesti. pic.twitter.com/eObCVwSBEM — Predrag Blagojevic (@pblagojevic) April 4, 2017

Thousands protested across #Serbia against what they call the dictatorship of PM Aleksandar Vucic #protivdiktaturehttps://t.co/ETH8Ddrjg0pic.twitter.com/XjN3P8Cez5 — Balkan Insight (@BalkanInsight) April 4, 2017

АлександарВучич выиграл в первом туре президентские выборы, которые состоялись 2 апреля. Он набрал более 55 процентов голосов и официально станет президентом в конце мая. Как заявил Вучич, "каждый имеет право быть недовольным результатами выборов".