Александар Вучич объявил о победе на выборах президента Сербии

Премьер-министр Сербии Александар Вучич объявил себя победителем на президентских выборах, прошедших в воскресенье, 2 апреля, передает dw.com.

"Сербия будет по-прежнему придерживаться европейского направления и пути реформ, но также сохранит дружбу с Россией и Китаем", - заявил Вучич, выступая перед своими сторонниками в штаб-квартире возглавляемой им Сербской прогрессивной партии в Белграде.

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По словам Вучича, он сохранит за собой пост главы правительства Сербии еще примерно два месяца, прежде чем официально вступит в должность главы государства. Он также выразил "особую благодарность" канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту РФ Владимиру Путину, которые встречались с Вучичем накануне выборов.

Согласно предварительным результатам, Вучич набрал более 55 процентов голосов, что делает его победителем в первом туре. Его главный конкурент от либеральной оппозиции Саша Янкович занял второе место с большим отрывом, набрав около 15 процентов.

При этом на третьем месте оказался студент Люка Максимович, выступавший в качестве пародийного кандидата и набравший около 9 процентов голосов. Официальные результаты выборов президента Сербии будут объявлены 3 апреля.

Ранее УНИАН сообщал, что по данным экзит-поллов, премьер-министр Сербии Александр Вучич выиграл президентские выборы, которые состоялись в воскресенье, 2 апреля. Вучич набрал 58% голосов избиратели и таким образом победил уже в первом туре. Ближайший его соперник, оппозиционный кандидат Саша Янкович, получил поддержку 14% избирателей.