Новый министр внутренних дел США приехал на работу на лошади

Соответствующие снимки он опубликовал на странице в Twitter.

"Честь для меня стоять рядом с храбрыми офицерами полиции США - эти профессионалы готовы пожертвовать жизнью ради нас", - сказано в сообщении.

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Новый глава министерства также рассказал о первых встречах на новом рабочем месте и подписанных указах.

Honored to stand with the brave officers of @USParkPolice - these professionals put their lives on the line for us pic.twitter.com/QbtojcfvLV — Secretary Ryan Zinke (@SecretaryZinke) March 2, 2017

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп назначил министром внутренних дел бывшего «морского котика» Райана Зинке. Новоназначенный глава МВД отметил, что будет работать без устали на этой должности.

Справка УНИАН. Министерство внутренних дел США осуществляет управление в основном природными ресурсами и землями под федеральной юрисдикцией, руководит программами, связанными с коренными жителями США.