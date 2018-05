Новый министр внутренних дел США приехал на работу на лошади

Соответствующие снимки он опубликовал на странице в Twitter.

"Честь для меня стоять рядом с храбрыми офицерами полиции США - эти профессионалы готовы пожертвовать жизнью ради нас", - сказано в сообщении.

Новый глава министерства также рассказал о первых встречах на новом рабочем месте и подписанных указах.

Honored to stand with the brave officers of @USParkPolice - these professionals put their lives on the line for us pic.twitter.com/QbtojcfvLV