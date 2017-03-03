Новый министр внутренних дел США приехал на работу на лошади

02:07, 03 марта 2017
Мир
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Министр внутренних дел США Райан Зинке, который принял присягу в среду, 1 марта, прибыл на первый рабочий день на лошади и в ковбойской шляпе. 

Фото: Bureau of Safety and Environmental Enforcement

Соответствующие снимки он опубликовал на странице в Twitter.

"Честь для меня стоять рядом с храбрыми офицерами полиции США - эти профессионалы готовы пожертвовать жизнью ради нас", - сказано в сообщении.

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Новый глава министерства также рассказал о первых встречах на новом рабочем месте и подписанных указах.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп назначил министром внутренних дел бывшего «морского котика» Райана Зинке. Новоназначенный глава МВД отметил, что будет работать без устали на этой должности.

Справка УНИАН. Министерство внутренних дел США осуществляет управление в основном природными ресурсами и землями под федеральной юрисдикцией, руководит программами, связанными с коренными жителями США.

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Теги: #США#лошадь