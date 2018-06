Трамп назвал "политической охотой на ведьм" внимание к кибератакам России на США

Избранный президент США Дональд Трамп назвал «политической охотой на ведьм» значительное внимание, которое уделяют в последнее время кибератакам России на США, в частности, хакерским нападениям с целью вмешаться в американские выборы.

В комментарии The New York Times, обнародованном на сайте издания, он напомнил также о значительных объемах кибервмешательства, как считают, совершенного китайскими хакерами, и спросил, «почему никто не говорит об этом».

Эти заявления появились за считанные часы до того, как Трампу должны сообщить данные американских спецслужб о подробностях российского кибервмешательства, передает Радио Свобода.

Ранее сегодня пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что избранный президент США открыто воспримет эти данные американской разведки. Как сказал пресс-секретарь, будущий президент, который много раз ставил под сомнение выводы разведки о причастности России к этому кибервмешательству, на запланированном брифинге с представителями спецслужб «готов выслушать и понять, как они пришли к таким выводам».

В четверг вечером вице-президент США Джозеф Байден призвал Трампа «повзрослеть» и раскритиковал его публичный спор с разведывательным сообществом. Байден добавил, что «абсолютно бессмысленно» для президента не доверять спецслужбам или не прислушиваться к ним.

Трамп известен своей пророссийской позицией, и представители его команды продолжают ставить под сомнение данные американской разведки о том, что к кибервмешательству в президентские выборы в США причастна Россия и ее высшее руководство.

С материалами, с которыми в пятницу должны ознакомить Трампа, в четверг уже ознакомили действующего президента Барака Обаму. Несекретную, сокращенную версию этого доклада должны опубликовать на следующей неделе. Средства информации в США сообщают, что в секретной части доклада названы фамилии россиян, которые передали электронную переписку Демократической партии США, добытую путем хакерской атаки, для обнародования сайту WikiLeaks с целью попытаться повлиять на президентские выборы в США.

Ранее в четверг в Конгрессе, в Комитете по делам силовых структур состоялось слушание, посвященное киберугрозам для США, главным образом со стороны России, в первую очередь, во время кампании по выборам президента США в прошлом году. Это было первое из ряда запланированных конгрессионных мероприятий, имеющих целью выяснить объемы, намерения и цели управляемого властью России вмешательство в компьютерные системы и электронную переписку политических организаций в США, о твердых доказательствах которого заявляют американские спецслужбы.

Как говорилось в обнародованном на слушании совместном докладе ряда американских спецслужб, Россия представляет значительную киберугрозу для военной, дипломатической, торговой и жизненно важной инфраструктуры США, и Кремль занял значительно более активную позицию в своих кибернападениях, взяв за цель правительственные организации, негосударственные аналитические учреждения, политические организации и бизнес-корпорации.

При этом, говорилось в докладе, только высшие руководители России могли дать разрешение на кибернападения, которые, по убеждению Вашингтона, имели целью вмешательство в американский избирательный процесс, – на похищение данных, касающихся выборов, и на их обнародование.

В прошлом году все 17 спецслужб США подтвердили, что считают доказанным вмешательство в предвыборную кампанию в ущерб кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон хакеров, связанных с властями России, которые похитили электронную переписку аппаратчиков партии, и затем она была обнародована.

9 декабря издание The Washington Post сообщило, что ЦРУ определило: целью российских хакеров было не только подорвать доверие к американской избирательной системы, но и конкретно помочь Трампу победить. В тот же день издание The New York Times написало, что разведка США установила: российские хакеры добрались к компьютерам Республиканской партии, но не обнародовали добытую там потенциально вредную для республиканцев информацию.

29 декабря Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США опубликовали новый доклад о кибератаках во время президентской кампании, который подтвердил причастность к ним российских спецслужб. После этого администрация действующего президента Барака Обамы объявила беспрецедентные санкции против российских дипломатов в США.

В Москве же продолжают отрицать какое-либо вмешательство России как государства в президентские выборы в США, на которых победил Трамп.