Российские дипломаты потихоньку выехали из домов отдыха в США

Как сообщает Reuters, россиянам дали время до полудня по местному времени в пятницу, чтобы освободить апартаменты в городке Сентревилл, Мэриленд, и в верхнем Бруклине на Лонг-Айленде в штате Нью-Йорк. К полудню грузовики, автобусы и черный седан с дипломатическими номерами уехали.

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"Помещения были освобождены и находятся под контролем правительства", - сообщил журналистам верхнего Бруклина Эллиот Конвей, когда в общей сложности шесть автомобилей уехали.

"Они были тихими соседями", - сказал Конвей, добавив, что он никогда не встречал никого, кто жил в поместье, расположенном в холмистой местности, примерно в 40 км от Манхэттена.

В штате Мэриленд около десятка транспортных средств под наблюдением чиновников из Госдепа покинули резиденцию на берегу. Некоторые пассажиры улыбались и махали на прощанье.

Обама резко приказал освободить резиденции в четверг, заявив, что они могли быть "использованы российскими кадрами в разведывательных целях".

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин принял решение не высылать дипломатов США из РФ в ответ на новые санкции Вашингтона против Москвы. Ранее МИД РФ внес предложения Путину объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата. Напомним, США ввели новые санкции против России в связи кибератаками. Кроме того, США выдворяют 35 российских дипломатов и их семьи.