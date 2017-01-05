Высшее руководство России причастно к кибератакам – разведка США

21:21, 05 января 2017
Мир
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Спецслужбы США считают, что Россия "представляет главную и постоянно растущую угрозу" правительству США.

Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер / REUTERS

Высшее руководство Российской Федерации причастно к кибератакам и кражам данных накануне президентских выборов в США. Об этом в Сенате, заявил директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, называя общую позицию американских спецслужб, передает DW.

"По нашей оценке, только высокопоставленные российские чиновники могли санкционировать недавние кражи и раскрытия данных с прицелом на выборы", - заявил Клэппер.

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При этом он отметил, что вмешательство российских хакеров не повлияло на результаты выборов.

В то же время отмечается, что в отчете спецслужб США также говорится, что в последние годы Кремль начал вести "более агрессивную стратегию в киберпространстве".

По мнению авторов доклада, Россия "составляет главную и постоянно растущую угрозу" правительству США.

Как сообщал УНИАН, ЦРУ утверждает, чтоимеет доказательства вмешательства Москвы в ходе прошлогодних президентских выборов в США с целью помочь победить республиканцу Дональду Трампу.

"Ранее власти США заявляли, что кибератаками на задействованы в той или иной степени в предвыборной гонке, сервером руководили спецслужбы России, но твердой уверенности в том, что за всем этим стоит Россия, которая работает на вред имиджу демократическому кандидату Хиллари Клинтон, в их заявлениях не было", - сообщают СМИ со ссылкой на источники в Вашингтоне.

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