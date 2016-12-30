У Трампа заявили об отсутствии планов разговаривать с Путиным по выдворенным российским дипломатам

Об этом в ходе брифинга заявил представитель республиканца Шон Спайсер, передает Reuters.

«Ничего не запланировано», - приводит агентство его слова.

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Для начала Трамп, по данным Спайсера, хочет получить «обновленную информацию» от разведывательного сообщества. Ее избранному главе США, как уточнил представитель Трампа, должны предоставить «на следующей неделе».

Как сообщал УНИАН, МИД РФ внес предложения Путину объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата. Напомним, США ввели новые санкции против России в связи кибератаками. Кроме того, США выдворяют 35 российских дипломатов и их семьи.