Выдворенных из США российских дипломатов доставят в Москву спецбортом
16:59, 30 декабря 2016Мир
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Специальный летный отряд "Россия", который обслуживает должностных лиц, доставит в РФ российских дипломатов, объявленных в США персонами нон грата.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на администрацию президента РФ.
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"Для выезда российских дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда "Россия" Управления делами президента РФ", - сказали в ведомстве.
Как сообщал УНИАН, МИД РФ внес предложения Путину объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата. Напомним, США ввели новые санкции против России в связи кибератаками. Кроме того, США выдворяют 35 российских дипломатов и их семьи.
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