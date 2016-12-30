Выдворенных из США российских дипломатов доставят в Москву спецбортом

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на администрацию президента РФ.

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"Для выезда российских дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда "Россия" Управления делами президента РФ", - сказали в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, МИД РФ внес предложения Путину объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата. Напомним, США ввели новые санкции против России в связи кибератаками. Кроме того, США выдворяют 35 российских дипломатов и их семьи.