Мэра Лондона попросили временно сделать общественный транспорт бесплатным

Активисты движения Clean Air обратились к мэру Лондона Садика Хана с предложением сделать общественный транспорт бесплатным в дни, когда в городе фиксируется сильное загрязнение воздуха, сообщает Новое время.

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Активисты также предложили мэру запретить в дни наибольшего загрязнения воздуха пользоваться автомобилями.

Инициаторы запрета приводят пример Парижа, где общественный транспорт стал бесплатным после того, как был зафиксирован самый высокий за 10 лет уровень загрязнения.

Ранее мэр Лондона Садик Хан предложил жителям США, которые разочарованы победой на президентских выборах Дональда Трампа, переезжать жить в столицу Англии.