Трамп отреагировал на протесты против избрания его президентом

Новоизбранный президент США Дональд Трамп отреагировал на протесты против его избрания на пост президента, которые состоялись минувшей ночью.

Как написал Трамп на своей странице в Twitter, ему понравился тот факт, что небольшая группа протестантов показала свою страсть к стране.

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«Понравился тот факт, что небольшие группы протестующих вчера вечером показали страсть к нашей большой стране. Мы все соберемся вместе и будем гордиться!», - написал Трамп.

Love the fact that the small groups of protesters last night have passion for our great country. We will all come together and be proud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 ноября 2016 г.

Напомним, в США уже несколько дней во многих городах проходят акции протеста против избрания Трампа президентом. Массовые протесты в США начались после того, как стала очевидной победа на выборах Дональда Трампа.

Акции прошли в десятках городов. Только ночью 10 ноября в Нью-Йорке арестовали около 50 протестующих.

Много протестов происходят в городах с большими демократическими основами - в Атланте; Остине, штат Техас; Бостоне; Чикаго, Денвере; Филадельфии; Портленде, штат Орегон; Сан-Франциско, Сиэтле и Вашингтоне.

В Чикаго CNN насчитал несколько тысяч протестующих, которые перекрыли улицу на полмили. В городе Портленд, штат Орегон, по информации местной полиции, акции сопровождались многочисленными нарушениями закона и актами вандализма