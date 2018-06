Трамп отреагировал на протесты против избрания его президентом

Новоизбранный президент США Дональд Трамп отреагировал на протесты против его избрания на пост президента, которые состоялись минувшей ночью.

Как написал Трамп на своей странице в Twitter, ему понравился тот факт, что небольшая группа протестантов показала свою страсть к стране.

«Понравился тот факт, что небольшие группы протестующих вчера вечером показали страсть к нашей большой стране. Мы все соберемся вместе и будем гордиться!», - написал Трамп.

Love the fact that the small groups of protesters last night have passion for our great country. We will all come together and be proud!