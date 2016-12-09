Секс-скандал в британском футболе: по делу о домогательствах к детям проходят 83 подозреваемых

Об этом сообщили начальники полиции Британии, передает ВВС.

Отмечается, что полиция проверяет 98 футбольных клубов. Полицейские силы по всей стране продолжают принимать звонки.

Среди выявленных жертв, 98% были мужского пола, и возрастной диапазон потенциальных жертв в момент злоупотреблений составил от семи до 20 лет, сообщает полиция.

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В ноябре несколько известных английских футболистов рассказали в СМИ, что в детстве стали жертвами сексуального насилия со стороны тренера Барри Беннелла, который в 1980-е и 1990-е работал с детскими командами в ряде английских клубов. На "горячую линию", открытую после этих сообщений, за первую неделю поступило 860 звонков. Футбольная ассоциация Англии после этих сообщений начала внутреннее расследование.

29 ноября стало известно, что Барри Беннеллу, неоднократно осужденному за сексуальные преступления, предъявлены новые обвинения по восьми эпизодам.

Также экс-игрок Ньюкасла Дерек Белл впервые публично рассказал о том, как подвергался сексуальным домогательствам еще в конце 70-х со стороны Джорджа Ормонда — тренера в детском футбольном клубе Монтегю-энд-Норз-Фенхэм.