Новый виток скандала: о домогательствах в детских футбольных командах уже сообщили 350 британцев

Об этом сообщает "Медуза", ссылаясь на Национальный совет начальников полиции (NPCC).

Обращения поступили как в правоохранительные органы, так и на «горячую линию» Национального общества по предотвращению насилия по отношению к детям (NSPCC), открытую в ноябре. В организации подчеркнули, что продолжают обрабатывать полученные данные, поэтому информация о количестве заявивших о домогательствах может измениться.

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В ноябре несколько известных английских футболистов рассказали в СМИ, что в детстве стали жертвами сексуального насилия со стороны тренера Барри Беннелла, который в 1980-е и 1990-е работал детским командах в ряде английских клубов. На «горячую линию», открытую после этих сообщений, за первую неделю поступило 860 звонков. Футбольная ассоциация Англии после этих сообщений начала внутреннее расследование.

29 ноября стало известно, что Барри Беннеллу, неоднократно осужденному за сексуальные преступления, предъявлены новые обвинения по восьми эпизодам.

Также экс-игрок Ньюкасла Дерек Белл впервые публично рассказал о том, как подвергался сексуальным домогательствам еще в конце 70-х со стороны Джорджа Ормонда — тренера в детском футбольном клубе Монтегю-энд-Норз-Фенхэм.