Из-за кризиса на рынке алкоголя россияне массово травятся суррогатом: в Белгородской области уже 358 человек отравились суррогатным алкоголем, 10 из них погибли, сообщает News.ru.

Волна отравлений суррогатным алкоголем прокатилась по Центральной России. Случаи массовой госпитализации отравившихся отмечены в нескольких областях Центральной России – в Петербурге, Тверской, Воронежской, Белгородской, Нижегородской областях, Татарстане.

Массовые отравления алкоголем связаны с тем, что с прилавков магазинов полностью исчез качественный алкоголь после того, как началась война Роспотребнадзора с молдавскими и грузинскими винами, отмечают российские СМИ.

По информации ИТАР-ТАСС, в Белгородской области за ночь больницы пополнились еще двадцатью пострадавшими. Число умерших с начала массового отравления достигло 10, сообщили сегодня в оперативном штабе областного управления МЧС.

Крайне тревожным остается положение в Старом Осколе, где в больницах находится 336 человек с диагнозом "токсический гепатит", и где от "паленой" водки скончалось уже 9 человек.

По словам главы города и района Николая ШЕВЧЕНКО, "жулье в полном объеме воспользовалось тем, что водочные монополисты резко взвинтили цены на свою продукцию, и пустили в активный оборот относительно дешевую спиртосодержащую смесь".

Как сообщили в Совете безопасности области, распоряжением губернатора образован областной оперативный штаб, в задачу которого входит координация действий по защите здоровья граждан и пресечению подпольного производства спиртосодержащей продукции. К сегодняшнему дню по факту массового отравления людей в Старом Осколе и Губкине прокуратура возбудила 11 уголовных дел.

В конце августа – начале сентября аналогичная волна отравлений была зафиксирована в Тверской области. Там были госпитализированы свыше двухсот человек, 11 человек уже скончались.

По данным МВД России, от отравления суррогатным алкоголем в стране ежегодно умирают около 42 тыс. человек. А после исчезновения с прилавков качественного алкоголя эксперты прогнозируют увеличение смертности, минимум, в 1,5 раза.

При этом российские СМИ отмечают, что, «расправившись с напитками из Грузии и Молдавии и существенно ограничив их импорт», Роспотребнадзор начал проверку качества вин производства Украины и Китая.

Как заявил главный государственный санитарный врач России и глава службы Геннадий ОНИЩЕНКО, "в рамках начавшейся работы по контролю за качеством вин, замещающих сегодня на российском алкогольном рынке спиртосодержащие жидкости производства Грузии и Молдавии, отобраны образцы вин производства Китая и Украины. Из 45 образцов украинского вина два не соответствовали показателям безопасности человека, 11 не отвечали требованиям по органолептическим данным (вкус, аромат, цвет). Из восьми образцов китайских вин предъявляемым требованиям не соответствовали пять образцов". По словам Г.ОНИЩЕНКО, "партии вин, из которых отобраны образцы, показавшие некондиционность продукции, запрещены к реализации. К владельцам указанной продукции применены административные санкции".