ПутинСчастливогоПоследнегоГода: В Польше приготовили Путину "подарок" на день рождения

Организаторы тихого протеста призывают прийти к дипломатическому ведомству страны-агрессора в Варшаве в черной одежде, держа портреты убитых в войне с Россией украинцев, передает Польское радио.

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"7 октября Путин отмечает свой день рождения и мы планируем в этот день провести акцию под посольством России в Варшаве. В этом году планируем сделать тихий протест. Придем в черной одежде, принесем с собой портреты убитых в войне украинцев и станем вдоль забора посольства страны-агрессора. Больше, по нашему мнению, ничего говорить не надо. Слова излишни",- написали организаторы.

"Евромайдан-Варшава" призывает прийти 7 октября в 18 часов (по Варшаве - Ред.) к посольству России и потратить час своего времени для участия в акции.