На Донбассе в бою с вражеской ДРГ погиб боец "Правого сектора" (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщила 1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС.

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Отмечается, что погибший военный отвоевал в 95-й бригаде в разведроте, был в аэропорту, имеет награду героя Украины.

"После полученных ранений, восьми дней в коме и окончания контракта в ВСУ продолжал борьбу в составе 1ОШР ДУК ПС", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 3 октября на Киевщине погиб известный капеллан, который побывал в плену "ЛНР". Авария произошла на трассе возле города Фастов. По предварительным данным, джип отца Валентина столкнулся с фурой.