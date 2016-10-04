На Донбассе в бою с вражеской ДРГ погиб боец "Правого сектора" (фото)
07:07, 04 октября 2016Война
8529
Во время выполнения боевого задания при столкновении с вражеской ДРГ погиб боец с позывным "Крава".
Погиб боец 1-й отдельной штурмовой роты с позывным "Крава" / facebook.com/1-ша-окрема-штурмова-рота-ДУК-ПС
Об этом на своей странице в Facebook сообщила 1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС.
Читайте такжеВ Минобороны рассказали о потерях за сутки среди украинских военных на Донбассе
Отмечается, что погибший военный отвоевал в 95-й бригаде в разведроте, был в аэропорту, имеет награду героя Украины.
"После полученных ранений, восьми дней в коме и окончания контракта в ВСУ продолжал борьбу в составе 1ОШР ДУК ПС", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 3 октября на Киевщине погиб известный капеллан, который побывал в плену "ЛНР". Авария произошла на трассе возле города Фастов. По предварительным данным, джип отца Валентина столкнулся с фурой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter