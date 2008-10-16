Власти Баку запретили оппозиции проводить митинг в центре города

Городская исполнительная власть Баку не разрешила Центру сотрудничества оппозиции (ЦСП) провести в субботу, 18 октября, митинг в центре города по итогам президентских выборов, состоявшихся в Азербайджане 15 октября.

Как передает Gazeta.ru, об этом сообщил сотрудник аппарата партии «Мусават», входящей в ЦСП.

«Власти не разрешили провести митинг в одном из девяти мест, указанных нами в обращении в исполнительные органы, посоветовав провести его на окраине города – в поселке Биби-Эйбат», – сказал представитель оппозиции.

По данным Информационного центра выборов ЦИК Азербайджана, по результатам подсчета голосов на 5189 избирательных участках (96,8%) действующий президент Ильхам АЛИЕВ набрал 88,64% голосов избирателей. Никто из шести других кандидатов не набрал более 3% голосов.

Таким образом, по сравнению с выборами 2003 года вотум доверия И.АЛИЕВУ возрос почти на 12%. Как сообщал УНИАН, пять лет назад он получил 76,84% голосов избирателей. Почти на 5% увеличилась явка: в 2003 году она составляла 71,2%, в 2008 - 75,65%.

Лидер Азербайджана уже принимает поздравления от глав других государств и правительств. Первыми его поздравили руководители Турции и Грузии.

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