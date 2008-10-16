Храм гроба Господня в любой момент может рухнуть на головы верующих

Крыша Храма гроба Господня находится в аварийном состоянии и в любой момент может обрушиться, сообщает The Times со ссылкой на группу строителей и инженеров, которые в сентябре провели тщательный осмотр здания.

На крыше Храма расположен монастырь Deir al-Sultan, находящийся в ведении эфиопской христианской церкви. Еще в 2004 году специалисты, осмотрев помещения монастыря - 26 маленьких келий и 2 часовни - пришли к заключению, что их необходимо срочно укрепить.

За прошедшие годы ситуация еще больше ухудшилась. Инженеры опасаются, что постройки монастыря могут продавить крышу и рухнуть внутрь храма на головы верующих. Однако проведение реставрационных и восстановительных работ затрудняют конфликты между представителями различных христианских конфессий.

Архитектурный ансамбль Храма гроба Господня поделен между шестью христианскими церквями: римско-католической, греко-православной, армяно-григорианской, сирийской, коптской и эфиопской. Ранее монастырь Deir al-Sultan на крыше Храма находился в распоряжении христиан-коптов.

Однако в 1970 году, когда коптские монахи спустились вниз на молитву, крышу и монастырь захватили представители эфиопской церкви, которые сменили замки на всех дверях. Копты отказались признать факт захвата, и с того момента отношения между двумя конфессиями остаются крайне напряженными.

Согласно временной договоренности, один из коптских монахов продолжает присутствовать на занятой эфиопами крыше в четко отведенном месте. В 2002 году это стало причиной нового конфликта: спасаясь от жары, монах передвинул свой стул в тень, что было расценено эфиопскими христианами как посягательство на их территорию. В последовавшей стычке пострадали одиннадцать монахов - семеро эфиопских и четверо коптских.

Представителям других христианских конфессий пока не удается выступить в роли посредников и примирить эфиопских и коптских священников. Между тем их вражда делает невозможным укрепление крыши. В этой связи архиепископ эфиопской церкви в Иерусалиме Матиас (Matthias) обратился в министерство внутренних дел Израиля с просьбой о помощи. Описав в письме аварийное состояние крыши Храма, он отметил, что проведение восстановительных работ не должно зависеть от согласия коптских священников. Израильские власти заявили, что готовы помочь в восстановлении, но только после того, как представители христианских конфессий сами договорятся между собой и придут к мировому соглашению.

Лента.ру