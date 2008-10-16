Скандал вокруг авиарейса Москва-Симферополь

Самолет должен был вылететь из аэропорта Шереметеьво вчера в 9 часов вечера, но пассажиры всю ночь и утро провели в зале ожидания. Около часа назад им сообщили, что рейс задерживается, потому что командир самолета отказывается лететь. Об этом «Эхо Москвы» сообщил один из пассажиров Сергей Градировский.

А советник по связям с общественностью гендиректора Аэрофлот-Норд Игорь Гуревич пояснил «Эхо Москвы», что рейс был задержан из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Симферополя. По его словам, сейчас самолет уже готовится к взлету.

Как сообщил Гуревич, из 65 пассажиров задержанного рейса шестеро сдали билеты.