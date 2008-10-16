Нефть подешевела до 14-месячного минимума

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 15 октября 2008 г. на ведущих нефтяных биржах понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:

в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 70,80 (-3,73) долл./барр.; в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 74,54 (-4,09) долл./барр. Это стало самой низкой отметкой на нью-йоркской бирже с августа 2007г.

Стоимость нефти снизилась, поскольку инвесторы опасаются, что действия правительств ведущих стран мира по преодолению финансового кризиса окажутся недостаточными для спасения экономики. Ухудшение экономической ситуации, в свою очередь, приведет к падению спроса на топливо. Также на рынок повлияло заявление Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая снизила прогноз мирового спроса в 2009 г. на 0,5% - до 87,21 млн барр. в сутки.

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