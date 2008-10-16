Пентагон ужесточил правила допроса подозреваемых

Министерство обороны США выпустило новую директиву, ужесточающую правила допроса подозреваемых, сообщает Los Angeles Times.

Теперь невоенные следователи смогут лишь в присутствии военных наблюдателей допрашивать заключенных, находящихся в юрисдикции Пентагона. Если проводящий допрос следователь из другого государствненого ведомства не соблюдает установленные министерством правила, военный наблюдатель должен немедленно прервать процедуру допроса.

Задача директивы - предотвратить нарушение прав подозреваемых. В рамках политики, которую проводил прежний глава Пентагона Доналд Рамсфелд, военная разведка позволяла представителям ЦРУ и иностранных правительств допрашивать заключенных без всякого надзора. Инициатором введения строгих правил выступил заместитель министра обороны по делам разведки Джеймс Клэппер (James R. Clapper Jr.), которого назначил преемник Рамсфелда Роберт Гейтс.

21-страничная директива устанавливает еще ряд ограничений, которые касаются, в частности, участия в допросах сотрудников частных охранных компаний, работающих по контракту с Пентагоном. Кроме того, в директиве подтвержден запрет на использование при допросе служебных собак и жестокой процедуры, известной как "пытка водой".

Жесткие методы, которые использовались следователями ЦРУ при работе с подозреваемыми в терроризме, неоднократно становились объектом критики. Как сообщила The Washington Post, во вторник были рассекречены два меморандума президентской администрации Джорджа Буша, которые одобрили применение жестоких методов допроса в отношении членов "Аль-Каиды". Меморандумы были выпущены Белым домом в 2003 и 2004 году по запросу тогдашнего директора ЦРУ Джорджа Тенета (George J. Tenet).

Лента.ру