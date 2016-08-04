МИД Австрии: ЕС не должен идти на уступки Турции в вопросе визовой либерализации

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц в интервью изданию Spiegel, передает Deutsche Welle.

"Мы не должны становиться перед Анкарой на колени", - сказал глава МИД Австрии.

По мнению Курца, Брюссель не может отклоняться от взятого ранее курса и надеяться на реализацию соглашения с Турцией. "Когда мы так сделаем, то попадем в зависимость, что опасно. Мы не должны поддаваться шантажу", - подчеркнул он.

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Глава МИД Австрии считает, что ЕС должен заниматься своими основными ценностями и не отступать от озвученных Анкаре требований для визовой либерализации.

Последняя же, по его мнению, сейчас отдаляется от Европы. "Турция сейчас развивает все более авторитарные черты. Мы вызвали посла, чтобы понять, в каком направлении движется страна", - сказал он общественному вещателю Ое1.

Курц считает, что в Турции происходит много "неправильных" вещей, включая увольнение тысяч госслужащих, вмешательство в правосудие и массовые аресты. Министр также раскритиковал митинг сторонников президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который прошел в Вене в минувшее воскресенье.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил разорвать миграционное соглашение с Евросоюзом. По его словам, Анкара откажется выполнять соглашение по беженцам в том случае, если Брюссель до октября не введет безвизовый режим для турецких граждан.