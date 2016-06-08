Чиновникам в Сингапуре ограничат доступ к интернету

По информации газеты Straits Times, такое решение принято для снижения "потенциальных утечек информации с адресов рабочей почты и при обмене документами на фоне повышенной угрозы безопасности", передает Би-би-си.

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Сотрудникам правительственных учреждений будет также запрещено отправлять какие-либо рабочие сообщения на личную почту.

При этом госслужащим будет разрешено выходить в сеть со своих личных устройств и пользоваться личной почтой.

Многие пользователи соцсетей уже выразили шок и скепсис по поводу нововведения сингапурских властей.

В частности, некоторые из них отмечают, что теоретически это ограничение может коснуться всех бюджетников, в том числе учителей, которые вообще не обладают какой-либо ценной секретной информацией.

Также отмечается, что чиновники могут начать активнее использовать свои персональные компьютеры в рабочих целях, что может лишь повысить вероятность утечек информации.

Под новые правила попадают около 100 тыс. компьютеров сингапурских госслужащих.

За последние годы интернет-системы государственных учреждений страны не раз подвергались кибератакам. В 2013 году хакерская группировка Anonymous взломала официальный сайт премьер-министра Сингапура.