Чиновникам в Сингапуре ограничат доступ к интернету
С мая следующего года государственные служащие в Сингапуре не смогут заходить в интернет со своих рабочих компьютеров.
По информации газеты Straits Times, такое решение принято для снижения "потенциальных утечек информации с адресов рабочей почты и при обмене документами на фоне повышенной угрозы безопасности", передает Би-би-си.
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Сотрудникам правительственных учреждений будет также запрещено отправлять какие-либо рабочие сообщения на личную почту.
При этом госслужащим будет разрешено выходить в сеть со своих личных устройств и пользоваться личной почтой.
Многие пользователи соцсетей уже выразили шок и скепсис по поводу нововведения сингапурских властей.
В частности, некоторые из них отмечают, что теоретически это ограничение может коснуться всех бюджетников, в том числе учителей, которые вообще не обладают какой-либо ценной секретной информацией.
Также отмечается, что чиновники могут начать активнее использовать свои персональные компьютеры в рабочих целях, что может лишь повысить вероятность утечек информации.
Под новые правила попадают около 100 тыс. компьютеров сингапурских госслужащих.
За последние годы интернет-системы государственных учреждений страны не раз подвергались кибератакам. В 2013 году хакерская группировка Anonymous взломала официальный сайт премьер-министра Сингапура.