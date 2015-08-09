Сингапур празднует 50-летие независимости (фото)

Как сообщает BBC Украина, в празднованиях примут участие десятки тысяч человек. Все билеты на парад и его репетицию были полностью распроданы.

Сингапурцев призывают также вместе зачитать текст государственной клятвы и исполнить государственный гимн.

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Сингапур стал независимым, когда его на фоне социальных волнений исключили из Малайской Федерации. За 50 лет Сингапур, бывшая британская колония, превратился в одно из самых богатых государств мира.