Сингапур празднует 50-летие независимости (фото)
14:58, 09 августа 2015Мир
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Сингапур празднует 50-летие провозглашения независимости большим парадом, фейерверками и авиашоу.
REUTERS
Как сообщает BBC Украина, в празднованиях примут участие десятки тысяч человек. Все билеты на парад и его репетицию были полностью распроданы.
REUTERS
Сингапурцев призывают также вместе зачитать текст государственной клятвы и исполнить государственный гимн.
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REUTERS
Сингапур стал независимым, когда его на фоне социальных волнений исключили из Малайской Федерации. За 50 лет Сингапур, бывшая британская колония, превратился в одно из самых богатых государств мира.
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