SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9
Запуск ракеты Falcon 9 с телекоммуникационным спутником Таиланда Thaicom 8 отложен на сутки.
Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.
Запуск должен был состояться с космодрома на мысе Канаверал в 00:40 по Киеву. Затем он был отложен на два часа.
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«Из-за предосторожности запуск ракеты отложен и состоится не раньше, завтрашнего дня после проведения дополнительного обзора данных», — говорится в сообщении SpaceX.
Out of an abundance of caution, launch postponed until no earlier than tomorrow for addtl data review - Falcon 9 & spacecraft remain healthy— SpaceX (@SpaceX) 26 мая 2016 г.
Как передает РБК, владелец компании Илон Маск пояснил, что причиной отмена запуска стал «небольшой сбой в движении провода двигателя верхней ступени».
По его словам, риска нет, однако этот инцидент следует исследовать. О новом времени старта ракеты пока не сообщается.