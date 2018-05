SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9

Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.

Запуск должен был состояться с космодрома на мысе Канаверал в 00:40 по Киеву. Затем он был отложен на два часа.

«Из-за предосторожности запуск ракеты отложен и состоится не раньше, завтрашнего дня после проведения дополнительного обзора данных», — говорится в сообщении SpaceX.

Out of an abundance of caution, launch postponed until no earlier than tomorrow for addtl data review - Falcon 9 & spacecraft remain healthy