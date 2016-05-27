SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9

04:44, 27 мая 2016
Мир
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Запуск ракеты Falcon 9 с телекоммуникационным спутником Таиланда Thaicom 8 отложен на сутки.

twitter.com/SpaceX

Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.

Запуск должен был состояться с космодрома на мысе Канаверал в 00:40 по Киеву. Затем он был отложен на два часа.

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«Из-за предосторожности запуск ракеты отложен и состоится не раньше, завтрашнего дня после проведения дополнительного обзора данных», — говорится в сообщении SpaceX.

Как передает РБК, владелец компании Илон Маск пояснил, что причиной отмена запуска стал «небольшой сбой в движении провода двигателя верхней ступени». 

По его словам, риска нет, однако этот инцидент следует исследовать. О новом времени старта ракеты пока не сообщается.

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