Туркменбаши на 17 лет засадил в тюрьму своего бывшего пресс-секретаря
12:21, 15 августа 2006Мир
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Об этом сообщает Радио "Свобода"
Бывший пресс-секретарь Президента Туркмении Какамурат БАЛЛЫЕВ приговорен к 17 годам тюрьмы. Об этом сообщает Радио "Свобода" со ссылкой на базирующуюся в Вене организацию "Туркменская правозащитная инициатива".
По ее данным, процесс над К.БАЛЛЫЕВЫМ проходил за закрытыми дверями, на заседание не пустили даже родственников подсудимого.
Неизвестно также, какие именно обвинения были предъявлены бывшему пресс-атташе. До 2002 года он работал в аппарате президента Сапармурата НИЯЗОВА, а затем руководил газетой Минобороны Туркмении "Эсгер". В прошлом году газету удостоили награды за пропаганду труда С.НИЯЗОВА - "Рухнама".
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