Появились первые фотографии Кастро после операции

13 августа, когда Фиделю Кастро исполняется 80 лет, кубинская газета Juventud Rebelde опубликовала первые фотографии лидера Кубы с момента его госпитализации две недели назад. На них одетый в бело-красный спортивный костюм Кастро говорит по телефону и держит в руках субботний выпуск партийной газеты Granma.

В издании также опубликовано обращение кубинского лидера к народу, в котором он заявляет, что в свой 80 день рождения "очень счастлив". "Всем тем, кто беспокоится о моем здоровье, я обещаю бороться за него", - говорится в заявлении Кастро. Кроме того, Фидель благодарит народ Кубы за любовь и поддержку и выражает уверенность, что его страна "идет вперед и будет продолжать двигаться в том же направлении".

Как отмечает Associated Press, в воскресенье на Кубе пройдут неофициальные праздничные мероприятия, посвященные дню рождения бессменного лидера. Однако в чем именно они будут заключаться, не сообщается. Информационное агентство предполагает, что Кастро едва ли появится на публике в воскресенье и, вероятно, проведет день рождения в больнице. Начиная с 26 июля Кастро ни разу не появился на публике.

Как сообщалось ранее, 1 августа Фидель Кастро передал всю власть на острове своему заместителю и младшему брату Раулю, а сам лег в больницу, где ему должна была быть сделана операция на кишечнике. Данные о состоянии его здоровья были засекречены, в связи с чем появились предположения, что Кастро находится в критическом состоянии или даже умер. Кроме того, Рауль Кастро с момента передачи ему власти также ни разу не появился на публике, что, в свою очередь, создало почву для спекуляций и о его здоровье.