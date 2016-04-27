Министр обороны РФ не хочет общаться с НАТО "через оружейные прицелы"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявляет, что не хочет общаться с НАТО "через оружейные прицелы".
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Шойгу сказал на V Московской конференции по международной безопасности.
"Мы предпочитаем общаться с Альянсом за столом переговоров, а не через оружейные прицелы", - отметил Шойгу.
Он заверил, что Россия не против восстановления отношений с НАТО, но это можно сделать исключительно на основе взаимности, уважения "национальных интересов и при равной и неделимой безопасности для всех".
"Из Брюсселя и ряда других столиц в наш адрес раздаются окрики, а если и говорится о возможности диалога, то лишь по приоритетным для себя вопросам и, разумеется, в тоне строгого учителя, отчитывающего нерадивого ученика", - считает Шойгу.
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По его словам, предпринятые в период "острой фазы кризиса в Украине попытки изолировать Россию провалились", "акт турецкой агрессии в отношении российского бомбардировщика в Сирии ярко продемонстрировал, что Альянс оказался заложником авантюрной политики отдельных его членов".
Шойгу уверен, что против РФ ведется жесткая и бескомпромиссная информационная война, "звучат заявления об угрозе со стороны Москвы для европейских государств, необходимости военного сдерживания нашей страны", а "в качестве обоснования таких действий тиражируется абсурдный тезис, что Россия, мол, приблизилась к "натовскому порогу". "В общем, все перевернуто с ног на голову", - считает Шойгу.
Он заявил, что США и НАТО приступили к развертыванию военной инфраструктуры вблизи российских границ, реализуют "опасные противоракетные планы, наращивают военные расходы".
"Такие действия вынуждают нас принимать адекватные ответные военно-технические меры. При этом хочу ответственно заявить: мы против гонки вооружений", - подчеркнул Шойгу.