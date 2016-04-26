США направили к Черному морю два истребителя F-22 Raptor

Об этом сообщает Reuters.

Самолеты прибыли из Великобритании на румынскую авиабазу "Михаил Когэлничану" в районе Черного моря. Они постоянно будут находиться на базе на берегу моря.

"Мы сегодня здесь, чтобы продемонстрировать свою способность принимать F-22 в любом месте, необходимом НАТО по всей Европе", - сказал командир эскадрильи Даниэль Лехоски.

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Истребители F-22 практически невозможно обнаружить на радаре. Ввиду этого Конгресс США запретил продавать самолеты за границу.

Как сообщал УНИАН, заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу заявляет, что стратегия сдерживания России может включать усиление присутствия военно-морских сил НАТО в Черном море.