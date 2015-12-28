Шри-Ланка: президент призывает высечь организаторов концерта Иглесиаса - BBC
01:52, 28 декабря 2015Мир
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Президент Шри-Ланки заявил, что организаторов концерта Энрике Иглесиаса надо высечь за поведение поклонниц певца во время шоу.
REUTERS
Об этом сообщает BBC Украина.
Майтрипала Сирисена сказал, что поведение местных женщин, которые позволили себе выбегать на сцену, чтобы поцеловать певца, и бросали в него свое нижнее белье, было "нецивилизованным".
По его мнению, организаторов надо высечь "ядовитыми хвостами ската". При этом он сказал, что не настаивает на том, чтобы такому наказанию подвергались женщины.
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Концерт состоялся в столице страны, городе Коломбо, 20 декабря и проходил в рамках турне "Любовь и секс".
Комментариев организаторов пока не было.
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