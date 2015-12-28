Шри-Ланка: президент призывает высечь организаторов концерта Иглесиаса - BBC

Об этом сообщает BBC Украина.

Майтрипала Сирисена сказал, что поведение местных женщин, которые позволили себе выбегать на сцену, чтобы поцеловать певца, и бросали в него свое нижнее белье, было "нецивилизованным".

По его мнению, организаторов надо высечь "ядовитыми хвостами ската". При этом он сказал, что не настаивает на том, чтобы такому наказанию подвергались женщины.

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Концерт состоялся в столице страны, городе Коломбо, 20 декабря и проходил в рамках турне "Любовь и секс".

Комментариев организаторов пока не было.