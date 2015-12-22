Греция обиделась на слова президента Чехии и отозвала своего посла

Об этом заявили в МИД Греции, пишет Европейская правда со ссылкой на Ceske Noviny.

"Посол сегодня вылетел из Праги в Афины для консультаций. Это было решение МИД Греции", - сказала Эва Жижкова из посольства Греции в Чехии.

На прошлой неделе президент Чехии Милош Земан в интервью словацким СМИ заявил, что был разочарован решением Греции не выходить из еврозоны.

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Кроме того, он заявил, что "Чехия должна перейти на евро на следующий же день, как из еврозоны выйдет Греция".

В МИД Греции уже высказывали свою оценку словам Земана.

"Чехия стала членом ЕС благодаря Греции", - заявляли на прошлой неделе в ведомстве.