В РФ впервые обнародовали миллиардные расходы на пропагандистское вещание Russia Today

Российский Минюст впервые обнародовал отчет некоммерческой организации "ТВ-Новости", которая управляет телеканалом RT. Об этом сообщает "РБК".

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Согласно отчету за 2014 год, на "создание и вещание телевизионных каналов на английском, арабском и испанском языках" автономная некоммерческая организация потратила 11,7 млрд руб. Еще 49 млн руб. НКО потратила на французское вещание. При этом эфирного вещания у французского подразделения RT пока нет, в 2015 году был только запущен новостной сайт.

В итоге, всего RT израсходовал в 2014 году 11,74 млрд руб. Отмечается, что телекомпания уложилась в размер выделенной ей субсидии — в 2014 году она получила из бюджета 11,87 млрд руб. Одновременно на сайте Минюста РФ опубликован отчет за 2013 год: общая сумма расходов автономной некоммерческой организации составила 12,9 млрд руб.

По словам генерального директора Transparency International Russia Антона Поминова, НКО обязаны передавать подробные сведения в Минюст, но это не делает эти организации более прозрачными. Например, НКО направляют номера платежных поручений. Эти сведения не публикуются, поэтому отчет о расходах на сайте Минюста стороннему наблюдателю может показаться не очень подробным, пояснил Поминов.

Издание также ссылается на адвоката Павлова, который считает, что формально НКО выполнила требования законодательства. Хотя другие организации публикуют более подробные отчеты, говорит Павлов. Он также обратил внимание, что на сайте Минюста РФ размещены сведения только за два года. Любая другая некоммерческая организация уже получила бы предупреждение от министерства за такие нарушения, уверен Павлов.