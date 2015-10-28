У берегов Дании разбился истребитель F-16, принадлежащий военно-воздушным силам этой страны.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Yahoo News.

Инцидент произошел во вторник, 27 октября, в юго-западной части королевства над акваторией Северного моря.

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Из-за неисправности шасси пилот был вынужден катапультироваться. Его подобрал один из спасательных вертолетов ВВС. Летчик чувствует себя хорошо, отмечается в заявлении командования.

Дания приняла на вооружение первый F-16 в 1980 году, в настоящее время в ВВС насчитывается около 30 машин этого типа. Решение о замене их, как ожидается, должно быть принято в течение ближайших нескольких месяцев.