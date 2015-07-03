В России рядом с украинской границей разбился очередной истребитель

В Краснодарском крае России, у границ с Украиной, разбился истребитель МиГ-29.

Как сообщили УНИАН в Минобороны РФ, «сегодня в 14.37 мск в районе аэродрома Кущевская Краснодарского края во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-29. Полет выполнялся без боекомплекта».

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Пилот самолета катапультировался и был эвакуирован командой наземных поисковых служб. Самолет упал в безлюдном районе. На земле разрушений нет.