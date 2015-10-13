В немецком Дрездене прошел антиисламский митинг

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Движение Pegida ("Европейцы-патриоты против исламизации Запада") изначально зародилось в Германии, затем появилось в Испании и Великобритании. В Германии организация набирает силу, выступая за ужесточение иммиграционных законов. Представители движения недовольны ростом числа мусульман в Европе.

Местная полиция не предоставила данных о количестве участников митинга. По данным агентства, в демонстрации приняли участие от семи до восьми тысяч человек. Также отмечается, что демонстрация прошла мирно.

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На прошлой неделе на аналогичный митинг пришли около 9 тысяч человек.

Ранее УНИАН сообщал, что антиисламское движение в Германии впервые за долгое время в середине сентября вывело на улицу несколько тысяч протестующих против приема Германией мигрантов.