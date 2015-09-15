Антиисламское движение Pegida вывело на улицы Дрездена пять тысяч демонстрантов

Из-за быстрого роста потока беженцев и мигрантов в Германии право-радикальное антиисламское движение Pegida ("Европейцы-патриоты против исламизации Запада") усиливает свои акции, пишет Deutsche Welle со ссылкой на информагенство dpa.

Впервые за долгое время, согласно сообщению информагентства, на улицы Дрездена вышло более пяти тысяч сторонников этого движения. Полиция не приводит собственных данных относительно количества участников акции. Лидер движения Луц Бахманн заявил перед своими сторонниками о создании партии, которая будет выдвигаться на выборах на всех уровнях от местного до федерального.

Сейчас свои акции Pegida проводит еженедельно. До сих пор их собрания происходили каждые две недели в Лейпциге или Хемнице. В прошлом акции этого движения неоднократно выливались в столкновения с правоохранителями. Также им нередко оппонируют участники многотысячных антифашистских митингов.

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Как сообщал УНИАН, в конце августа массовая акция в поддержку мигрантов прошла в Дрездене. По данным городской полиции, в ней участвовали около тысячи человек, организаторы заявляют о 5 тысячах участников. Акцию в поддержку мигрантов организовал "Антинацистский альянс". Демонстранты выкрикивали лозунг: "Скажи громко, скажи четко: мигрантам здесь рады!".