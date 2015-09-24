В России провели эксгумацию останков царя Николая II и его супруги

Цель эксгумации - подтвердить подлинность найденных в Екатеринбурге в 2007 году предполагаемых останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии, сейчас находящихся в Госархиве России.

Их тела были спрятаны большевиками отдельно от остальных погибших и обнаружены лишь восемь лет назад в Свердловской области, сообщает Русская служба ВВС.

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Как сообщил представитель СК РФ Владимир Маркин, процедура эксгумации проводилась в связи с возобновлением расследования уголовного дела о гибели членов Российского Императорского дома, а также лиц из их свиты.

Дом Романовых поддержал эксгумацию, поскольку, как сообщил адвокат императорского дома Герман Лукьянов, это позволит убедиться в том, что в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга действительно захоронен Николай II.

Уголовное дело о гибели членов Российского Императорского дома и лиц из их свиты было возбуждено в 1993 году после обнаружения группового захоронения в окрестностях Екатеринбурга.

В ходе идентификации останков следствие пришло к выводу, что они принадлежат расстрелянным в ночь на 17 июля 1918 года Николаю II, его супруге Александре Федоровне, их детям, великим княжнам Ольге, Татьяне и Анастасии Романовым, а также лицам из свиты: лейб-медику Евгению Боткину, домашней девушке Анне Демидовой, повару Ивану Харитонову и лакею Алексею Труппу.

В 1998 году уголовное дело было прекращено в связи со смертью лиц, совершивших преступление, а останки императора и его супруги были похоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

29 июля 2007 года во время археологических раскопок к югу от места первого захоронения были найдены останки еще двух человек. Эксперты установили, что они принадлежат цесаревичу Алексею и его сестре Марии.

В январе 2011 года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о гибели семьи Николая II, признав найденные под Екатеринбургом останки подлинными.