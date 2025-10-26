Авианосец "Фуцзянь", который только должны ввести в эксплуатацию, уступает 50-летнему "Нимицу".

Новейший китайский авианосец "Фуцзянь" оказался значительно слабее 50-летнего авианосца ВМС США в одном ключевом параметре - скорости запуска самолетов. Об этом пишет CNN со ссылкой на двух бывших офицеров, служивших на американских авианосцах.

Как рассказали офицеры, конфигурация полетной палубы китайского авианосца, который вскоре должны ввести в эксплуатацию, существенно ограничивает скорость запуска и подъема самолетов по сравнению с американскими авианосцами класса "Нимиц" 1970-х годов.

"Оперативные возможности "Фуцзянь" составляют лишь около 60% от возможностей класса "Нимиц", - сказал Карл Шустер, бывший капитан ВМС США, который служил на двух американских авианосцах.

Видео дня

Изучив фотографии летной палубы "Фуцзяня", Шустер и бывший лейтенант-командор в отставке Кит Стюарт, бывший летчик ВМС США, отметили, что компоновка палубы "Фуцзяня" ограничивает одновременные взлеты и посадки самолетов.

Впрочем, это не делает авианосец совсем непригодным. Одним из важных преимуществ "Фуцзяня" является электромагнитная катапульта, облегчающая взлет тяжелых самолетов с дополнительным запасом оружия и топлива. Это дает возможность оперировать на большем расстоянии от потенциальной цели. В ВМС США пока есть только один авианосец с такой системой - это самый новый и самый большой авианосец флота США, "Джеральд Форд".

Такая конфигурация полетной палубы является новинкой для китайского авианосца. Два других его авианосца - "Ляонин" и "Шаньдун" - имеют классический трамплин, на котором самолёты разгоняются исключительно собственным ходом.

Другие новости вооружений

Как писал УНИАН, Дания внезапно отказалась от намерения закупить новейший зенитно-ракетный комплекс Barak MX израильского производства. Военные эксперты теряются в догадках, почему сделка сорвалась, ведь известные условия были отличными.

Также мы рассказывали, что Украина может получить подержанные самолеты Gripen, не дожидаясь, когда шведский производитель начнет поставки новых. Вероятным является сценарий, что Украина получит до 14 бывших в употреблении истребителей.

Вас также могут заинтересовать новости: