Президент Украины заверил, что государственный заказ на ракеты до конца года удастся выполнить.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что были определенные проблемы на производстве ракет "Фламинго", но он в эксклюзивном телефонном разговоре с телеведущей ТСН Аллой Мазур заверил, что государственный заказ до конца этого года будет полностью выполнен.

"Была технологическая проблема на производстве "Фламинго". Есть задержка с финансированием от партнеров, которую решают", - поделился Зеленский с ведущей.

В то же время, президент Украины добавил, что госзаказ будет выполнен до конца декабря, стране удалось найти собственные ресурсы для проплаты. Поэтому Силы обороны Украины будут иметь определенное количество ракет, которое не разглашают.

Мазур также процитировала слова Зеленского, что все довольны, как те ракеты, что уже полетели, сработали.

Производство ракет в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Чехии менее чем за 48 часов общественная инициатива "Подарок для Путина" собрала необходимую сумму на производство украинской ракеты "Фламинго". Организатор инициативы Мартин Ондрачек рассказал, что волонтеры рассчитывали собрать средства за неделю, а не за 48 часов, что превзошло все их ожидания. Ондрачек уже сообщил, что начнет новый раунд переговоров с производителем о дальнейшем сотрудничестве. Он добавил, что есть соглашение, которое, возможно, станет довольно большим сюрпризом для людей, которые приобщились к созданию ракеты.

Также мы писали, что народный депутат Украины, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев отметил, что ракета "Фламинго" - это не единственная украинская разработка, которая может атаковать цели на расстоянии более 1000 км. Чернев поделился, что Украина имеет много различных ракет, которые летают на разные расстояния: "Паляница", "Пекло", "Нептун" и другие. Он надеется, что успешно пройдет испытания и баллистическая ракета "Сапсан". Чернев добавил, что в Украине есть разные разработки, которые предназначены для различных целей и имеют свою специфику.

