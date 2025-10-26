Пленный рассказал, что россияне жестоко обращаются с иностранцами.

Под Волчанском в Чугуевском районе Харьковской области украинские бойцы взяли в плен гражданина Ирака, который воевал на стороне врага. По его словам, россияне заставили его подписать контракт с армией, а затем отправили убивать украинцев.

Видеозапись с допросом пленного обнародовал Telegram-канал "Николаевский Ванек". Отмечается, что его взяли в плен бойцы 120 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Пленного гражданина Ирака зовут Алимари Камаль Набиль Халаф. Он родился 9 июля 1999 года в городе Киркук. Он рассказал, что приехал в Россию по туристической визе и работал в ресторане.

Однажды российские полицейские задержали его, так как у мужчины не было рабочей визы, и за это пригрозили посадить его в тюрьму на срок до 20 лет. Чтобы избежать наказания, Алимари Камаль Набиль Халафу предложили подписать контракт с Минобороны РФ, на что он и согласился.

"Я был напуган и не хотел этого делать", - подчеркнул он.

Гражданин Ирака признался, что вскоре после подписания контракта его отправили на учения. Уже спустя 3-4 дня россияне отправили его на базу, где он 19 дней учился ездить на мотоцикле.

"Все это время они (россияне - УНИАН) меня били, жестоко со мной обращались, как с животным", - признался пленный.

Алимари Камаль Набиль Халафу добавил, что с ним также были иностранцы из Кении и Ганы. Гражданин Ирака подчеркнул, что россияне ужасно обращались и с ними.

"Из-за россиян у меня теперь плохое зрение и плохой слух, они уничтожили мою жизнь", - сказал он.

Гражданин Ирака рассказал, что сам решил сдаться в плен украинским войскам. Он поблагодарил защитников за то, что они сохранили ему жизнь.

В украинский плен попал гражданин Молдовы - что известно

Ранее в плен к Вооруженным силам Украины попал гражданин Молдовы, который подписал контракт с Минобороны РФ, когда отбывал наказание в одном из исправительных учреждений России. 44-летний уроженец города Флорешты Виорел Чобану заявил, что служил он в 3 батальоне 9 роты 164-й бригады.

Контракт иностранец подписал 13 сентября 2025 года, а уже 3 октября сдался в плен ВСУ. По его словам, идти на войну он не планировал, но сотрудники колонии его буквально принудили подписать контракт.

