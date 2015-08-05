Украинцы России почтили память расстрелянных в Карелии жертв сталинских репрессий

Украинцы России почтили память расстрелянных в урочище Сандармох (Карелия, Россия) жертв сталинских репрессий.

Об этом сообщил УНИАН активист украинского общественного движения Валерий Семененко.

«Собралось много людей, и украинская делегация очень бросалась в глаза – мы пришли с флагами и в вышиванках. В наших выступлениях прозвучало, что те люди – наши соотечественники, которые погибли, тогда были героями, и подчеркнули, что есть идейная связь между ними и нынешними героями Украины. Конечно прозвучало «Слава Украине» - «Героям Слава», спели украинские песни», - сообщил Семененко.

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Почетный председатель украинского общества «Калина» (Петрозаводск) Лариса Скрипникова отметила, что сегодняшние траурные мероприятия по жертвам сталинского террора традиционные и проводятся 5 августа уже 18 лет.

Она подчеркнула, что последние два года официальные представители Украины «из-за понятных событий не приезжают».

«Сегодня украинцы из разных регионов России прочитали поминальные молитвы. Мы вспомнили всех – чьи имена удалось установить», - сказала Скрипникова.

По ее словам, в траурных мероприятиях приняли участие около 50 человек, причем представители не только украинской общины.

Справка УНИАН. Сандармох - лесное урочище в Медвежьегорском районе Карелии, в 19 км от г. Повенец, где на площади 10 га в 1930-х годах были расстреляны и захоронены более 9500 человек 58 национальностей. Преимущественно это были спецпоселенцы и заключенные с Беломорско-Балтийского канала и из Соловецких лагерей, а также жители окрестных сел. Всего на этой территории обнаружено 236 «расстрельных ям». Расстрелы проводились тайно. Найдены захоронения жертв репрессий в июле 1997 г. Установлено, что Сандармох является местом массового расстрела 1111 заключенных соловецкого этапа 1937 года. Среди них - выдающиеся деятели культуры, ученые, государственные деятели, священнослужители из многих республик СССР.

Среди расстрелянных – гордость украинского возрождения начала XX века. - писатели Валерьян Пидмогильный, Николай Зеров, Григорий Эпик, Николай Кулиш, режиссер Лесь Курбас, историк Сергей Грушевский (брат президента УНР Михаила Грушевского), политики, общественные и церковные деятели, ученые, военные.

Осенью 1937 г. соловецкий этап вывезли с островов, а затем его след затерялся. Многие годы существовало предположение, что людей утопили в Белом море. Однако в 1995 г. усилиями директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра «Мемориал» Вениамина Иоффе в архивах Регионального управления ФСБ в Архангельске были найдены оригинальные документы, в частности расстрельные списки. Исполнителем преступления был капитан госбезопасности Михаил Матвеев, заместитель начальника АГУ УНКВД Ленинградской области. Иногда ему «ассистировал» помощник коменданта УНКВД Георгий Алафер.

Место трагедии было обнаружено 2 июля 1997 г. совместной экспедицией Карельского и Санкт-Петербургского «Мемориалов». 27 октября 1997 года. к 60-й годовщине трагедии здесь впервые провели Дни памяти. В мероприятиях принимала участие небольшая делегация из Украины, в составе которой были Евгений Сверстюк, Иван Драч, Лариса и Татьяна Крушельницкие. Они установили в мемориальном месте деревянный крест работы скульптора Николая Малышко.

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В 1998 г. было открыто мемориальное кладбище «Сандармох», установлен гранитный памятник. С 1997 г. ежегодно, 5-7 августа, в лесу возле мемориальных знаков проходят православная и католическая панихиды, митинги общественности. В них принимают участие и представители Украины. О соловецкой трагедии рассказывается в книгах «Украинские Соловки», «Архипелаг особого назначения», «Свет людей», «Развеянные мифы. Исторические очерки и статьи».

В 2004 году украинцы воздвигли в урочище гранитный казацкий крест «Убиенным сынам Украины».