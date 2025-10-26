Похоже, Кристофер Джадж случайно проговорился, что новая игра всё таки будет.

Актёр Кристофер Джадж, озвучивший Кратоса в God of War, рассказал, в каком сеттинге хотел бы увидеть следующую часть серии. По его словам, действие могло бы перенестись в Древний Египет.

Он поделился этим во время выступления на MCM London Comic Con, фрагмент которого опубликовал GamesRadar: "Поскольку меня больше всего знают как Тил’ка из Stargate, действие в Египте стало бы завершением моего круга".

Однако после актёр спохватился и добавил, что он был бы рад такому развитию событий, если новая игра вообще выйдет:

"Но что бы ни решили… подождите… если вообще будет ещё одна игра, я уверен, что независимо от пантеона, она будет отличной".

Последняя часть - God of War: Ragnarok - вышла в 2022 году и стала одним из самых успешных проектов Playstation за последние годы. Несмотря на мощный финал, история явно оставила простор для продолжения.

Интересно, что инсайдеры уже давно говорят о новой части God of War в Древнем Египте. К примеру, недавно надёжный информатор Том Хендерсон рассказал, что в этих землях у Кратоса появится новое оружие - изогнутый египетский меч.

Ранее мы рассказывали, что стало известно, когда Amazon начнёт съёмки сериала по God of War. Шоу адаптирует сюжет перезапуска от Кори Барлога.

