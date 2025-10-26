Польша самостоятельно будет производить ракеты Barracuda, модифицированные под свои нужды

Американские крылатые ракеты планируют производить в Польше.

В Польше планируют наладить производство американских крылатых ракет Barracuda 500. Об этом пишет портал Милитарный.

Издание приводит информацию от редактора тематических изданий Dziennik Zbrojny и Nowa Technika Wojskowa Томаша Дмитрука о том, что 27 октября планируется подписать соответствующее соглашение между польской компанией Polska Grupa Zbrojeniowa и американской Anduril. По соглашению, в Польше будет налажено производство модифицированной версии крылатой ракеты Barracuda 500.

Издание напомнило, что Barracuda 500 - это не классическая крылатая ракета, а реактивный БПЛА. Он используется, как носитель различного типа боевой нагрузки, разведывательных средств или средств радиоэлектронной борьбы. Они устанавливаются на борт перед началом миссии в зависимости от типа задачи и роли каждой Barracuda 500 в составе большей группы.

"Версия Barracuda-500M с боевой частью - это фактически небольшая крылатая ракета с дальностью полета более 500 морских миль (более 926 км) и полезной нагрузкой более 100 фунтов (примерно 45 кг). Она способна совершать маневры с перегрузкой до 5 G и имеет время полета более 120 минут", - говорится в статье.

По мнению отдельных экспертов, Barracuda может развивать скорость до 926 км/ч, в зависимости от режима запуска и других факторов.

Ожидается, что производственная стоимость одной серийной платформы составит не более 150 000 долларов, что значительно меньше классических крылатых ракет.

Изначально эти ракеты разрабатывались для воздушного запуска, однако в сентябре 2025 года компания-производитель Anduril провела испытания Barracuda-500 с запуском с наземной пусковой установки.

Компания отметила, что испытания состоялись в начале года и являются частью более широкой внутренне финансируемой программы по доработке возможностей Barracuda в версии для наземного базирования.

Стартовый твердотопливный ракетный двигатель выполнен в виде простого модульного комплекта, который крепится к хвостовой части ракеты. Anduril разработали этот модуль так, чтобы он был совместим с различными двигателями, которые могут поставляться американскими производителями или промышленными предприятиями стран-союзниц.

Авторы добавили, что Польша станет не первой страной, кроме США, которая наладит у себя выпуск этих ракет. В сентябре сообщалось, что Тайвань также работает в этом направлении. Тогда Национальный институт науки и технологий Чжуншань (NCSIST) сообщил, что путем передачи технологий планирует массово производить на Тайване эту ракету.

Напомним, что ракеты Barracuda от США может получить и Украина. Военные возможности США, оценивают эксперты, позволяют изготавливать много ракет такого типа. Кроме того, они просты в запуске и легко монтируются даже на транспортные самолеты.

В случае такой передачи это будет большой поддержкой для Сил обороны Украины. Однако пока конкретной информации о передаче этих ракет не поступало.

