США уже ранее проводить такие миссии.

После длительного перерыва ВВС США возобновили разведывательные миссии беспилотников на большой высоте над Черным морем, что говорит о возобновлении американской разведывательной деятельности в одной из самых напряженных военных зон Европы, пишет Defence Blog.

Известно, что 25 октября огромный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, который работал под позывным FORTE 10, был замечен во время проведения разведывательных операций над южной частью Черного моря.

По данным отслеживания полетов, БпЛА вылетел с авиабазы НАТО Sigonella на Сицилии, Италия, которая является главным пунктом запуска для миссий воздушной разведки в Восточной Европе и регионе Черного моря.

"RQ-4B Global Hawk является одной из самых мощных разведывательных платформ ВВС США. Произведенный компанией Northrop Grumman, этот беспилотник с большой дальностью полета может оставаться в воздухе более 30 часов и работать на высоте более 60 000 футов (18 тысяч метров - УНИАН). Его набор современных электрооптических и радиолокационных датчиков позволяет самолету отслеживать движения и обнаруживать наземные цели на больших территориях, предоставляя разведданные в режиме реального времени командованию США и союзников", - объяснили в Defence Blog.

В издании напомнили, что в первые годы войны в Украине дроны Global Hawk почти каждый день летали вдоль побережья Черного моря, иногда действуя недалеко от оккупированного Крыма.

"Эти миссии, направленные на наблюдение за перемещениями российских войск и развертыванием ракет, вызвали резкую критику со стороны Москвы. Российские официальные лица обвинили США в оказании помощи Украине в налаживании систем наведения, а российские истребители время от времени отправлялись на перехват или слежку за американскими беспилотниками", - отметили в материале.

Впоследствии ВВС США уменьшили частоту и близость этих операций. Зоны патрулирования были отодвинуты дальше от воздушного пространства РФ. Поэтому возобновление деятельности Global Hawk на этой неделе свидетельствует о возможной корректировке темпов операций, ведь война в Украине продолжается.

"Черное море остается критически важным районом для разведывательных операций, учитывая интенсивное использование Россией военно-морских и воздушных сил в этом регионе, а также постоянные запуски ракет в сторону Украины из оккупированного Крыма и северного сектора моря", - подчеркнули в Defence Blog.

Ситуация в оккупированном Крыму - последние новости

Как писал УНИАН, в Крыму "Призраки" разбили российский десантный катер и три РЛС. Под ударом украинских разведчиков оказались РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"; РЛС П-18 "Терек"; РЛС 55Ж6У "Небо-У" и десантный катер "БК-16".

"Мастерски уклоняясь от ракет вражеской ПВО, дроны спецподразделения ГУР "Призраки" продолжают уничтожать ценную радиолокационную технику оккупантов на Крымском полуострове", - отметили в украинской разведке.

В то же время представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что происходит в Крыму. По его словам, на оккупированном полуострове Силы обороны Украины продолжают "выбивать" вражеские объекты, которые имеют значение для боеспособности противника.

"Соответственно для того, чтобы качество объекты поразить, сначала надо лишить врага возможности эти атаки отражать. А, как вы видите, в Крыму периодически наносятся удары по различным объектам. Поэтому можно сказать: да, эти потери для врага все равно имеют значение и имеют результат для успешного поражения с нашей стороны", - заверил Плетенчук.

