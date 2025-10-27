Журналист считает, что не все страны НАТО и Европы осознают, что война в Украине их тоже касается.

Военный конфликт в Украине изменил современную войну и это может сыграть в пользу Киева и Запада в целом, считает редактор отдела международных новостей газеты The Independent Сэм Кили.

Кили отмечает, что сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский обращался к странам Запада с просьбой предоставить традиционное военное оружие - современные танки, бронетранспортеры, артиллерию, истребители и тому подобное.

По словам автора статьи, все это остается важным, и все еще существует очевидная и насущная необходимость в совершенствовании систем противоракетной обороны Украины.

Однако, как отметил журналист, сейчас относительно дешевые дроны-камикадзе могут уничтожить даже хорошо укрепленные позиции войск за много километров от линии фронта, а линии снабжения и бронетанковые колонны могут быть легко уничтожены операторами "FPV".

Некоторое время системы глушения были способны эффективно бороться с беспилотниками, пока не появились дроны на оптоволокне, которые могут выполнять задачи, не реагируя на эти системы. Сбить их, как считает Кили, очень непросто, только с помощью пехоты.

Кили добавил, что эта новая технология уже меняет ведение войны так же, как самолеты и танки изменили ее во время Первой мировой войны, а ранние ракеты и радары - во время Второй.

"Стратегический момент заключается в том, что если Украина продолжит приобретать технологическое преимущество над Россией в этой области беспилотных боевых действий, она сможет противостоять бесспорному преимуществу России в чистой численности войск", - поделился журналист.

Кили отметил, что массовое использование часто плохо оснащенной и плохо обученной, но многочисленной российской армии в конечном итоге истощало любого врага, даже если тот имел лучшее оружие.

В то же время, дроны и ракеты большой дальности решающе меняют баланс сил и дают украинцам большую надежду, что они смогут продолжать войну еще по крайней мере два-три года.

Журналист поделился, что по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно столько его страна сможет еще противостоять России.

Также автор материала процитировал слова Туска, что Запад, кажется, не до конца осознал ни реальность российской угрозы, ни возможность того, что россияне, могут разработать дроны или другое оружие, которое будет соответствовать тому, что может предложить НАТО.

Кили считает, что НАТО все еще находится под угрозой из-за роста американского изоляционизма и деструктивной деятельности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который поддерживает Кремль.

Поэтому, он поделился, что не совсем понятно, полностью ли осознают Великобритания и другие европейские государства, что то, что происходит в Украине, является также "их войной".

По мнению журналиста, даже месяцы вторжений российских самолетов в воздушное пространство НАТО, доказанные кибератаки, шпионаж и манипулирование социальными сетями с целью разжигания раздора, кажется, не вызвали большого беспокойства у общественности.

"Сегодня, поскольку у них нет другого выбора, украинцы применяют искусственный интеллект, чтобы их беспилотные самолеты могли самостоятельно выбирать цели, что является еще одним технологическим прорывом", - считает Кили.

Он добавил, что если бы самодовольные лидеры и правительства НАТО имели хоть долю изобретательности и решительности украинцев.

Атаки по Европе: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов сделал предположение, что одной из целей России запуска беспилотников по Европе является, скорее всего, психологическая и предназначена для внутреннего использования. Буданов предположил, что этими атаками Путин хочет развеять мысли россиян, что Европа сильная и чего-то стоит. Также он проверяет реакцию Европы и стран НАТО, их способность принимать решения и готовность применять силу. Буданов добавил, что все вместе: дроны, саботаж на заводах и железных дорогах, кибератаки делаются Россией для того, чтобы разжечь антивоенные настроения в европейских странах и в общественном мнении.

Также мы писали, что премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что в случае нападения Кремля на страну НАТО под ударом окажется и Великобритания. Туск признался, что был "шокирован" равнодушием британского общества к вопросам национальной безопасности. Он предупредил британцев, что им пора избавиться от "сладкой иллюзии" безопасности в случае конфликта НАТО и России. Угроза, по его словам, имеет глобальный и универсальный характер, прежде всего из-за технологий.

