Уже сейчас шведы работают над тем, чтобы сделать этот самолет еще более грозным оружием.

Приобретение 100-150 шведских истребителей Gripen не просто системно перевооружит украинские ВВС, но и откроет большие перспективы в будущем, поскольку эти самолеты потенциально могут стать беспилотными. Об этом в эфире "Радио НВ" заявил эксперт по вооружениям портала Defense Express Иван Киричевский.

По его мнению, предварительная договоренность Украины и Швеции по Gripen является главной новостью "пятилетки или даже десятилетки". Ведь это означает системное перевооружение украинской авиации. Киричевский отметил, что, несмотря на подъем дронов, пилотируемая авиация остается актуальной.

Но это не все. По словам эксперта, шведы совместно с немецкой компанией работают над интеграцией искусственного интеллекта в истребители Gripen.

"Возможно со временем этот самолет сможет, в принципе, выполнять в таком автоматическом режиме свои задачи. То есть без участия пилота. Соответственно этот самолет не только для нынешней войны, но для войны будущего. Ну, потому что я думаю, никто сейчас в самых смелых фантазиях не представляет, что Россия куда-то исчезнет как военный противник", - отметил Киричевский.

При этом эксперт не исключает, что контракт на поставку 100-150 самолетов может быть выполнен быстрее, чем предварительно анонсированные 10-15 лет. Киричевский отметил, что этот самолет до сих пор не находил покупателей на мировом рынке "в силу определенных геополитических причин". Поэтому объемы производства самолетов являются относительно малыми. Однако, получив украинский контракт, шведы могут расширить производственные мощности.

"Соответственно, вполне может быть так, что выполнение этого контракта в объеме даже на 150 самолетов окажется вдвое быстрее, чем, в принципе, заявляется сейчас", - говорит эксперт.

Контракт на Gripen

Как писал УНИАН, на этой неделе Украина и Швеция подписали предварительное соглашение о поставке Киеву 100-150 истребителей Gripen новой модификации. Это именно предварительная договоренность, полноценного контракта с четкими объемами, сроками и сметой еще нет.

По словам шведского премьера, на полное выполнение этого контракта понадобится 10-15 лет. Президент Зеленский зато говорит, что первые самолеты могут быть поставлены уже в следующем году.

