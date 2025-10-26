Онлайн RV There Yet? достиг уже 100 тысяч одновременных игроков.

В Steam выстрелила кооперативная игра RV There Yet?, в которой четверо друзей пытаются довезти свой дом на колесах домой после поездки. Вы управляете старым домом на колесах, пробираясь через дикую местность, избегаете поломок и пытаетесь не умереть с голоду.

Один игрок сидит за рулём, остальные занимаются тем, чтобы автомобиль не завяз в грязи, им придётся прокладывать мосты, цеплять лебёдки и спасать транспорт из всех возможных передряг. Когда все спокойно, герои расслабляются внутри, курят, пьют и отдыхают.

Что особенно удивительно, разработка RV There Yet? началась всего несколько месяцев назад, как небольшой проект на геймджеме. Но игра вмиг ворвалась в топы и у нее уже 100 тысяч игроков онлайн и стабильно растущий рейтинг в Steam.

Разработчики из Nuggets Entertainment говорят, что даже не стали выпускать ее в раннем доступе, потому что игра и так готова: "Мы просто хотели сделать веселое приключение, и кажется, получилось".

Ранее мы рассказывали, что инди-хит Peak в очередной раз побил собственный рекорд по одновременному онлайну. 17 августа онлайн игры превысил 170 тысяч человек.

